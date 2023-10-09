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30 лет независимости Казахстана

"Буду объявлять голодовку": Мухамедиулы сделал заявление в суде

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Арыстанбек Мухамедиулы
Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: NUR.KZ

Экс-министр культуры и бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы в суде пригрозил устроить голодовку, передает сайт телеканала КТК.

"Если будут ущемлять мои позиции, я официально буду объявлять голодовку. Мало ли что они хотят!" – пригрозил Арыстанбек Мухамедиулы.

Как сообщают корреспонденты телеканала, сегодня в зале заседаний интересы экс-директора Национального музея представляли сразу два юриста.

По информации телеканала, новый адвокат попросила суд перенести слушание, чтобы вникнуть в дело, о котором еще плохо осведомлена. Судья просьбу удовлетворил.

Между тем Мухамедиулы решил еще раз напомнил о своей позиции.

"Никакой вины нет! Наоборот, вы по справедливости увидите, кто является… рейдерским захватом занимается!" – заявил он.

Источник: КТК

Дело Мухамедиулы

О расследовании в отношении должностных лиц Нацмузея Казахстана в Астане в мае 2022-го года заявил Антикор – сообщалось, что руководство музея подозревают в хищении 146 млн тенге при проведении выставки с Золотым человеком.

Суд по делу главы Нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы, его заместителя, а также замдиректора и бухгалтера подрядной организации "Экспонат" начался в апреле – их обвинили в фиктивной трате на выставку Золотого человека 350 млн тенге. По мнению прокуроров, никакой выставки на самом деле не было, а деньги "вывели" через указанную компанию.

В качестве наказания для Мухамедиулы обвинение запросило 9 лет лишения свободы.

Экс-глава Нацмузея заявил, что не признает вину, и попросил не "портить имидж Казахстана", называя его дело "делом о выставке Золотого человека", поскольку символ страны фигурирует в негативном контексте.

В июне суд приговорил Мухамедиулы к 8-ми годам лишения свободы, его заместителя, а также двух сотрудников "Экспоната" – к 7-ми годами лишения свободы.

Позже стало известно, что жену Мухамедиулы и его адвоката подозревают в покушении и подстрекательстве к даче взятки.

В июле стало известно, что адвокат Мухамедиулы обжаловал приговор.

В сентябре апелляционная коллегия столичного суда отклонила жалобу Мухамедиулы, а также осужденных Нуразхана, Кошенова и Садвакасовой в части изменения приговора или переквалификации их деяний. При этом судьи дали Садвакасовой отсрочку наказания и решили освободить ее в зале суда.

Позже стало известно, что в Астане начнется еще один суд над Мухамедиулы.

А на последнем заседании суда обвиняемый в рейдерстве экс-директор Нацмузея сравнил судью с Гераклом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2040264-budu-obyavlyat-golodovku-muhamediuly-sdelal-zayavlenie-v-sude/

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