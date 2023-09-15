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Дело Дикого Армана: потерпевшие заявили об угрозе их жизни и безопасности их семей

Опубликовано:

Суд
Суд. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Потерпевшие по делу Дикого Армана о январских событиях заявили об угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых. Об этом сообщили в Алматинском городском суде.

Сегодня в СМУС продолжается предварительное слушание по делу Армана Джумагельдиева (более известен как Дикий Арман) и других лиц.

"От ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении судебных заседаний в закрытом режиме. Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых.

Кроме того, суд отклонил ходатайство адвоката и подсудимого об отводе прокуроров", - сообщили в суде.

Напомним, вчера начался суд по делу Дикого Армана. Всего на скамье подсудимых оказались 45 человек. Среди потерпевших восемь человек засекречены - об этом рассказала одна из адвокатов потерпевших.

Дело Кайрата Кудайбергена

Кайрата Кудайбергена задержали в конце апреля 2022 года. В прокуратуре заявили, что его подозревают в участии и организации январских беспорядков в Алматы.

"Предварительным расследованием установлено, что Кудайберген К.К. вместе с Джумагельдиевым А.Б. (Дикий Арман) организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Джумагельдиева, поддержать его и выдвинуть единые требования власти, а также разделил людей по "ячейкам" по 10 человек и дал указание повязать белые повязки на руках как отличительный признак их группировки", – сообщали правоохранители.

Сам подозреваемый позже заявлял о своей невиновности.

С момента задержания Кудайбергену неоднократно продлевали срок ареста.

20 июля Кайрата Кудайбергена исключили из партии Amanat и лишили депутатского мандата.

2 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии для участников январских беспорядков. Тем не менее в Генпрокуратуре заявили, что Кудайберген и Джумагельдиев не попадут под амнистию.

23 августа 2023 года Кудайбергену снова продлили арест.

Дело Дикого Армана

Джумагельдиев проходит подозреваемым по статье 272 УК РК "Массовые беспорядки" и по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В октябре прошлого года в Генпрокуратуре заявили, что задержанный также по делу о январских событиях бизнесмен и депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

А в январе этого года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, как координировались действия Дикого Армана во время беспорядков в Алматы и кто ему помогал.

В прошлом месяце же в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Джумагельдиеву продлили арест 9 августа 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2036752-delo-dikogo-armana-poterpevshie-zayavili-ob-ugroze-ih-zhizni-i-bezopasnosti-ih-semey/

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