Директора нацмузея Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Директора Национального музея РК и экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы госпитализировали по состоянию здоровья. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщил пресс-секретарь Мухамедиулы.

Сегодня в Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что руководство Нацмузея РК подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках. В отношении него проводится досудебное расследование.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием к пресс-секретарю экс-министра культуры и спорта. Он ответил, что все сообщения, которые распространяются в соцсетях и СМИ, не соответствуют действительности.

"То, что сейчас пишут в соцсетях и многих информационных агентствах, не соответствует действительности. Да, у нас в Национальном музее были проверки, проверяли три органа - это Счетный комитет, Финаудит и Антикор - они проверяли деятельность музея с 2016 года по настоящее время.

Касательно Арыстанбека Мухамедиулы - лично его не проверяли. То, что сейчас говорят, что он подозреваемый в хищении, это еще не доказано. Никто из официальных органов не подтвердил, ему официальный ордер никто не давал", - сообщил пресс-секретарь Айдар Крыкбай.

Он также опроверг сообщения о попытке суицида, которые сейчас активно распространяются в соцсетях.

"Сообщения о суициде и проверках у него дома не соответствуют действительности. Он жизнерадостный, он музыкой занимается, творчеством, как может такой человек (совершить попытку самоубийства - прим. ред.)? И обвинения ведь никакого еще на него нет.

В данное время он лежит во второй городской больнице по состоянию здоровья - многие журналисты знают, что у него с ногой проблема. С 1 по 10 мая он брал больничный и проходил обследование. То есть, это плановое лечение, то, что пишут везде - это неправда и касательно проверки - тоже", - резюмировал пресс-секретарь Национального музея.

Но в столичном упрздраве на запрос корреспондента NUR.KZ сообщили, что не имеют права комментировать, если сам пациент против разглашения его данных.

"Управление общественного здравоохранения города, в соответствии со статьей 273 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", сообщает, что персональные медицинские данные, информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья лица, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и (или) лечении, составляют тайну медицинского работника. Разглашение сведений, составляющих тайну медицинского работника, допускается с информированного согласия пациента или его законного представителя", – сообщила пресс-секретарь столичного УОЗ Айгерим Ардаккызы.

Между тем несколько часов назад на своей в Facebook Мухамедиулы разместил обращение на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, где подробно рассказывает, где родился, кем и где работал, а также какой вклад внес в развитие культуры в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969510-direktora-natsmuzeya-arystanbeka-muhamediuly-gospitalizirovali/