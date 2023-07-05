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Адвоката Арыстанбека Мухамедиулы арестовали

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Человек в наручниках
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Адвоката осужденного экс-министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы арестовали на два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте суда Астаны.

"3 июля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении подозреваемого Тулеева М.", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жену Арыстанбека Мухамедиулы и его адвоката заподозрили в коррупции. Юриста подозревают в подстрекательстве к даче взятки, а супругу экс-министра – в покушении на дачу взятки.

"Под предлогом смягчения уголовного наказания и освобождения из-под стражи Мухамедиулы А. адвокат получил денежные средства в сумме 460 000 долларов от супруги подзащитного в качестве взятки, якобы для дальнейшей их передачи должностным лицам судебных органов.

В ходе следственных действий часть взятки в размере 255 000 долларов установлена и изъята. Остальной суммой подозреваемый распорядился по своему усмотрению", – заявляли тогда представители Антикора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027726-advokata-arystanbeka-muhamediuly-arestovali/

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