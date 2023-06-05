На информацию о принуждении Мухамедиулы переписать отель "Дипломат" ответили в Антикоре

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Распространяемая в соцсетях информация о якобы принуждении Мухамедиулы переписать отель "Дипломат" не соответствует действительности, сообщил сегодня Антикор в своем официальном Telegram-канале.

"В некоторых СМИ, социальных сетях и мессенджерах распространяется информация и видеоролик с судебного процесса в отношении бывшего министра культуры и спорта Мухамедиулы А. о якобы принуждении сотрудниками Антикоррупционной службы переписать отель "Дипломат" на третьих лиц и возместить ущерб в сумме 111 млн тенге.

Сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что бывший министр культуры и спорта обвиняется в хищении 221 млн тенге.

Также, как отметили в Антикоре, в ходе следствия для смягчения ответственности Мухамедиулы частично возместил ущерб на сумму 111 млн тенге. Данные средства были обращены в доход государства.

"Кроме того, в настоящее время завершено следствие по дополнительному эпизоду в отношении самого Мухамедиулы, подозреваемого в рейдерском захвате отеля "Дипломат".

В этой связи подсудимым Мухамедиулы по указанным обстоятельствам представлена ложная информация в целях уклонения от ответственности путем введения в заблуждение суда и общественности.

Решается вопрос о начале досудебного расследования по факту клеветы", – добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2023489-na-informatsiyu-o-prinuzhdenii-muhamediuly-perepisat-otel-diplomat-otvetili-v-antikore/