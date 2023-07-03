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СМИ: Пятерых подозреваемых по делу о побеге Кудебаева осудили в Кыргызстане

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Серик Кудебаев
Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Кыргызстане вынесли приговор пятерым фигурантам дела о побеге Серика Кудебаева и его незаконном пересечении казахско-кыргызской границы, передает 24.kg.

Как сообщили собственные источники издания, пять фигурантов уголовного дела по факту побега казахстанского генерала Серика Кудебаева были осуждены.

Уточняется, что ранее все обвиняемые подписали соглашение о признании вины.

"Известно, что четыре фигуранта дела – гражданские лица, еще одна – бывшая сотрудница Погранслужбы ГКНБ (Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана – прим. ред.). Дело вела Военная прокуратура республики. После окончания расследования материалы были переданы в суд.

По предварительным данным, все фигуранты приговорены к штрафу в 350 тысяч сомов (1,8 млн тенге – прим. ред.)", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее кыргызские СМИ сообщали о задержании четверых подозреваемых по факту незаконного пропуска через границу Серика Кудебаева.

По неподтвержденной информации, на одном из КПП военнослужащий Погранслужбы КР узаконил его нахождение на территории Кыргызстана.

Побег Серика Кудебаева

В конце марта сообщалось, что экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд по делу о январских событиях. Было вынесено постановление о его принудительном приводе, а в начале апреля его объявили в международный розыск.

При этом в Погранслужбе РК сообщили, что Кудебаев официально границу не пересекал.

Позже замначальника КНБ рассказал, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

27 апреля генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции. Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

При этом позже в прокуратуре сообщили, что дело о побеге Кудебаева за границу будет рассматриваться отдельно.

В Кыргызстане также возбудили уголовное дело по факту незаконного пересечения Кудебаевым границы.

Также в середине июня замгенпрокурора РК Жандос Умиралиев рассказывал, как и где экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев незаконно пересек государственную границу. По его словам, Кудебаев покинул страну через подкоп.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2027333-smi-pyateryh-podozrevaemyh-po-delu-o-pobege-kudebaeva-osudili-v-kyrgyzstane/

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