Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Сделал подкоп": стало известно, как и где Кудебаев пересек границу

Опубликовано:

Серик Кудебаев
Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, как и где экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев незаконно пересек государственную границу, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, удалось ли выяснить, где и как Серик Кудебаев пересек границу.

"Это преступление раскрыто. Человек задержан, дело направлено в суд. По его показаниям, он пересек границу Казахстана в Кегенском районе, через подкоп на границе, путем поднятия металлического ограждения", – сказал в ответ Жандос Умиралиев.

Он добавил, что на сегодняшний день за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было возбуждено уголовное дело.

"Дело направлено в суд. Точно не помню, какая статья, но называется незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", – сказал он.

Дело Серика Кудебаева

28 апреля экс-начальнику ДП Алматинской области Серику Кудебаеву был оглашен в Талдыкоргане приговор по делу о январских событиях.

Его признали виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия, а также в пытках, то есть умышленном причинении физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц.

Путем сложения наказаний ему назначили 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также cуд лишил его специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

При этом во время процесса Серик Кудебаев несколько раз не являлся в суд, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Как выяснилось, 23 марта он пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже его задержали в Турции и доставили в Казахстан. После приговора Кудебаева отправили в учреждение №71 Талдыкоргана.

Между тем на прошлой неделе Серик Кудебаев обжаловал приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024751-sdelal-podkop-stalo-izvestno-kak-i-gde-kudebaev-peresek-granitsu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.