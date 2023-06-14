"Сделал подкоп": стало известно, как и где Кудебаев пересек границу

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Замгенпрокурора Жандос Умиралиев сегодня в кулуарах мажилиса рассказал, как и где экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев незаконно пересек государственную границу, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, удалось ли выяснить, где и как Серик Кудебаев пересек границу.

"Это преступление раскрыто. Человек задержан, дело направлено в суд. По его показаниям, он пересек границу Казахстана в Кегенском районе, через подкоп на границе, путем поднятия металлического ограждения", – сказал в ответ Жандос Умиралиев.

Он добавил, что на сегодняшний день за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было возбуждено уголовное дело.

"Дело направлено в суд. Точно не помню, какая статья, но называется незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан", – сказал он.

Дело Серика Кудебаева

28 апреля экс-начальнику ДП Алматинской области Серику Кудебаеву был оглашен в Талдыкоргане приговор по делу о январских событиях.

Его признали виновным в превышении должностным лицом полномочий, что повлекло тяжкие последствия, а также в пытках, то есть умышленном причинении физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц.

Путем сложения наказаний ему назначили 10 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Также cуд лишил его специального звания генерал-майора полиции и внес представление президенту Казахстана о лишении его государственных наград "Данк" и "Айбын" 2 степени.

При этом во время процесса Серик Кудебаев несколько раз не являлся в суд, поэтому было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Как выяснилось, 23 марта он пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул. Его объявили в международный розыск.

Позже его задержали в Турции и доставили в Казахстан. После приговора Кудебаева отправили в учреждение №71 Талдыкоргана.

Между тем на прошлой неделе Серик Кудебаев обжаловал приговор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2024751-sdelal-podkop-stalo-izvestno-kak-i-gde-kudebaev-peresek-granitsu/