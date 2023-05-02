Гульмира Сатыбалды произнесла последнее слово в суде

Гульмира Сатыбалды. Кадр из видео: КТК

Судебный процесс по уголовному делу Гульмиры Сатыбалды подходит к завершению – сегодня после окончания прений сторон подсудимой дали последнее слово, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемый суд, я полностью поддерживаю своих адвокатов и прошу принять законное решение. Прошу учесть, что я примирилась с потерпевшей Мекешевой. Прошу дать оценку поведению Алагузова, прошу предоставить возможность участвовать мне в жизни в своих детей и внуков", – коротко высказалась Гульмира Сатыбалды.

Напомним, что более подробно свою позицию Сатыбалды высказала сегодня во время прений. Подсудимая заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и предположила, что ее использовали как рычаг давления на бывшего мужа – Кайрата Сатыбалдыулы.

Кайрат Сатыбалдыулы был осужден на 6 лет лишения свободы осенью 2022 года за организацию уголовного преступления либо руководство преступной группой, присвоение или растрату чужого имущества в особо крупном размере, а также причинение крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Свою вину Сатыбалдыулы признал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2019060-gulmira-satybaldy-proiznesla-poslednee-slovo-v-sude/