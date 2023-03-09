Экс-супруга Сатыбалдыулы пыталась пересечь границу Казахстана, заявили в суде

Суд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В столичном суде сегодня продолжили рассмотрение дела бывшей супруги Кайрата Сатыбалдыулы – Гульмиры Сатыбалды. Прокурор заявил, что она пыталась пересечь границу Казахстана, поэтому ее не могут выпустить из-под стражи, передает корреспондент NUR.KZ.

Адвокат Гульмиры Сатыбалды попросила смягчить ей меру пресечения.

"Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, женщина, ей тяжело находится в полной изоляции, имеет пятерых внуков.

На сегодняшний день характеризуется положительно, имеет постоянное место жительства. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", – заявила защитник Асель Рабатова.

Прокурор в ответ заявила, что оснований для изменения меры пресечения нет – к тому же, по словам прокурора, Сатыбалды пыталась ранее пересечь границу.

"Обстоятельства для отмены или изменения не установлены, поскольку в ходе досудебного производства были факты, что подсудимая Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу. Я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит", – заявила прокурор Альмира Кожахметова.

Напомним, бывшая супруга Кайрата Сатыбалдыулы Гульмира Сатыбалды была задержана 16 марта прошлого года. В конце марта Антикоррупционная служба сообщила, что ее вместе с другими должностными лицами подозревают в хищении 747 млн тенге.

В апреле 2022 года появились новые подробности по делу Гульмиры Сатыбалды – стало известно, что ее подозревают в хищении средств, предназначавшихся для ремонта объектов зимней Универсиады.

В сентябре выяснилось, что Гульмиру Сатыбалды и ее доверенных лиц также подозревают в похищении человека. Также в ведомстве уточнили, что сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 6,6 млрд тенге.

В декабре стало известно, что расследование в ее отношении завершилось. Суд по делу Гульмиры Сатыбалды начался в январе 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2012245-eks-supruga-satybaldyuly-pytalas-peresech-granitsu-kazahstana-zayavili-v-sude/