Антикор: Гульмиру Сатыбалды и ее доверенных лиц подозревают в похищении человека

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Антикоррупционной службой продолжается расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды, руководства подконтрольной ей компании ТОО "Ария-Жана Астана" и должностных лиц государственных органов по фактам хищений бюджетных средств выделенных на строительство объектов, сообщается в официальном Telegram-канале Антикора.

Как установили в ведомстве, в результате оплаты фактически не выполненных строительно-монтажных работ по нескольким объектам государству был причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3,9 млрд тенге.

Подчеркивается, что принятыми на стадии расследования мерами ущерб государству был полностью возмещен.

"Кроме того, в отношении Сатыбалды Г. и ее доверенных лиц проводится расследование по фактам незаконного завладения долями участия и активами ряда предприятий, похищения человека и незаконного лишения свободы", - заявили в ведомстве.

По предварительным данным, сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 6,6 млрд тенге.

Как подчеркнули в антикоррупционном ведомстве, подозреваемые лица содержатся под стражей.

Расследования продолжаются.

Напомним, что в марте текущего года была задержана бывшая жена Кайрата Сатыбалдыулы - Гульмира Сатыбалды. На тот момент сообщалось, что ее подозревают в хищении 747 млн тенге. Как уточнили в Антикоре, экс-супруга Кайрата Сатыбалдыулы подозревается в хищении средств, которые предназначались для ремонта объектов зимней Универсиады.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986806-antikor-ozvuchil-novye-podrobnosti-po-delu-gulmiry-satybaldy/