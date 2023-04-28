Серик Кудебаев выступил с последним словом (видео)

Серик Кудебаев. Фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Талдыкоргане сегодня состоялся суд по делу экс-начальника ДП Алматинской области Серика Кудебаева. Обвиняемый выступил с последним словом, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Беглому генерал-майору предоставили право сказать последнее слово.

"Я не виновен, в свой народ не стрелял, пыток не было, потерпевшие отрицают. У меня все", - отметил подсудимый после того, как его доставили в зал заседаний.

Суд удалился в совещательную комнату.

Дело Серика Кудебаева

В конце апреля 2022 года стало известно, что Серика Кудебаева уволили из полиции, а в середине мая его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

В январе 2023 года в Талдыкоргане начался суд. Экс-начальнику ДП Алматинской области было предъявлено обвинение по двум статьям УК РК: 362 (Превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и 146 (Пытки). При этом сам подсудимый заявил о своей невиновности.

Гособвинитель запросил для Серика Кудебаева 9 лет лишения свободы.

Позже стало известно, что обвиняемый попал в больницу. Судебный процесс отложили.

После того, как экс-начальник ДП Алматинской области в очередной раз не явился в суд, было вынесено постановление о его принудительном приводе.

Очередное заседание должно было состояться 3 апреля. Однако генерала снова не увидели в суде. Тогда он был объявлен в международный розыск. По имеющейся у суда информации, 23 марта Серик Кудебаев пересек госграницу с Кыргызстаном и в тот же день вылетел в Стамбул (Турция).

В Погранслужбе РК заявили, что он официально границу не пересекал. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту побега экс-главы ДП Алматинской области.

Накануне генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что беглого генерал-майора задержали и доставили в Казахстан из Турции.

Также в Сети появилась фотография бывшего высокопоставленного полицейского в наручниках в сопровождении двух сотрудников КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2018604-serik-kudebaev-vystupil-s-poslednim-slovom/