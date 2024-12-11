"Будут рассматриваться все версии": в МВД высказались о смерти дяди Шерзата Болата

Сегодня, 11 декабря, в кулуарах мажилиса замглавы МВД Санжар Адилов высказался о смерти дяди Шерзата Болата, передает корреспондент NUR.KZ.

В этой публикации говорится о самоубийстве. Если вам или кому-то из ваших близких нужна помощь в кризисной ситуации, вы можете обратиться на горячие линии в разных городах Казахстана ( список доступен здесь ).

"По суициду уголовное дело возбуждено, вчера результаты судебно-медицинской экспертизы предварительно были доведены до общественности - признаков насильственной смерти не обнаружено. Уголовное дело расследуется", - сказал Адилов.

При этом он напомнил, что согласно законам Казахстана на расследование предусмотрено два месяца - время, которое при необходимости может быть продлено.

"Будут рассматриваться все версии, которые могут быть выдвинуты, в том числе и родственниками погибшего, будут проверены в полном объеме с принятием процессуального решения", - резюмировал он.

Отметим, что сегодня отца убитого в Талгаре 16-летнего парня Шерзата Болата привлекли за хулиганство. Ему назначили 15 суток административного ареста.

Позже было опубликовано видео похорон дяди Шерзата Болата, на которых был задержан отец подростка. В Департаменте полиции Алматинской области ранее сообщали, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря стало известно об обнаружении тела дяди Шерзата Болата вблизи Талгара. Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что 30-летний мужчина вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.