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Задержание отца Шерзата Болата: прокуратура выступила с заявлением

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Сотрудник прокуратуры в форме
Прокурор. Иллюстративное фото: gov.kz

Прокуратура Алматинской области предупредила о последствиях участия в незаконных митингах и призвала граждан соблюдать закон, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Талгарского района.

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Как сообщается в официальном аккаунте надзорного органа в Instagram, прокуратура Алматинской области напомнила, что проведение публичных мероприятий, таких как собрания, митинги и пикеты, строго регулируется Законом РК "О порядке организации и проведения мирных собраний".

"Призываем граждан проявлять ответственность и не поддаваться на призывы к участию в незаконных митингах. Организация и участие в таких мероприятиях являются грубым нарушением закона и влекут за собой серьезные последствия", - заявили в прокуратуре.

За данные действия предусмотрена административная ответственность (статья 488 КоАП РК) и уголовная ответственность (статья 400 УК РК).

"Обращаем внимание, что участие в незаконных акциях может привести к административному аресту, крупным штрафам, а также уголовному преследованию", - отметили в надзорном органе.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержали 11 человек.

9 декабря на окраине Талгара обнаружили тело дяди Шерзата Болата. Предварительно, он совершил суицид. Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

Во время проведения похорон покойного дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева был задержан отец убитого подростка Каржаубай Нурымов.

В ДП Алматинской области сообщили, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.

Сегодня утром стало известно, что Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра. Еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Также в Сети появился видеоролик с похорон Нурканата Гайыпбаева. На кадрах видно, как Каржаубай Нурымов стоит на прицепе авто и разговаривает с полицейскими.

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Убийство Шерзата Болата
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2198988-zaderzhanie-otca-sherzata-bolata-prokuratura-vystupila-s-zayavleniem/

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