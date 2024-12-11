Опубликовано видео похорон дяди Шерзата Болата, на которых был задержан отец подростка

Видеоролик с похорон Нурканата Гайыпбаева, дяди Шерзата Болата, убитого ранее в Талгаре, опубликовало сетевое издание ZTB.kz на своей Instagram-странице.

На кадрах видно, как отец Шерзата Болата Каржаубай Нурымов стоит на прицепе авто и разговаривает с полицейскими. Вокруг автомобиля, помимо полицейских, стоят еще люди.

В описании к посту говорится, что Нурымов повредил машину сотрудников правоохранительных органов и пытался совершить суицид.

В Департаменте полиции Алматинской области ранее сообщали, что мужчину задержали по просьбе его родных и адвокатов, обеспокоенных его состоянием. Они боялись, что он может причинить вред себе или окружающим.

"Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих", - сообщали в полиции.

Сегодня утром стало известно, что Каржаубая Нурымова арестовали на 15 суток за хулиганство. Вместе с ним была арестована его сестра, еще одну сестру Нурымова оштрафовали на 74 тыс. тенге.

Напомним, резонансное убийство 16-летнего подростка Шерзата Болата произошло в Талгаре в ночь на 4 октября. По данному делу задержаны 11 человек. Расследование по нему еще продолжается.

12 октября дом семьи Шерзата Болата подожгли. По факту умышленного поджога также начато досудебное расследование.

В понедельник, 9 декабря, стало известно, что на окраине Талгара нашли тело 30-летнего дяди Шерзата Болата Нурканата Гайыпбаева. В полиции сообщили, что он покончил с собой.

Отмечалось, что семья погибшего подростка находилась под охраной полицейских. За это время каких-либо угроз не зафиксировано.

Из пояснений сотрудников, осуществлявших охрану, было установлено, что Нурканат вышел из охраняемого объекта в 23:30 и уехал на личном автотранспорте.

Позже полицейские опубликовали его предсмертную переписку с родственником.

О смерти Нуканата Гайыпбаева высказался правозащитник Айтбек Амангельды. Пор его словам, дядя Шерзата близко к сердцу воспринял его смерть. У мужчины были мысли об уходе из жизни, он говорил об этом с психологом, но позже, по словам самого Нурканата, такие мысли прошли.

Накануне полиция опубликовала предварительные данные по смерти Гайыпбаева.