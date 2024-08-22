200 млрд тенге задолжало государство поликлиникам и больницам

Председатель правления ФСМС на брифинге назвал сумму долга перед поликлиниками и больницами по линии Гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Абылкаира Скакова, почему не идет оплата услуг.

"С начала года у нас не было информационной системы для проведения оплаты, мы ее запустили сейчас, все оплаты пошли. Массово они идут. Но возникла вторая проблема – недостаток средств по линии ГОБМП, и поэтому мы сейчас по май включительно до конца этой недели закрываем все обязательства, и при поступлении средств из республиканского бюджета в сентябре будем все последующие месяцы – июнь, июль – нагонять", – заявил он.

Ожидается, что в ближайшие 1,5-2 месяца сократится разрыв задолженности перед медорганизациями.

"У нас на начало года не было инструмента для оплаты, а в последующем возникли проблемы с получением средств из бюджета, поскольку по линии ОСМС все средства для оплаты поступают исправно и своевременно.

Сумма задолженности – на сегодня это порядка 200 млрд тенге. Это те средства по линии ГОБМП из бюджета, которые мы должны выплатить медорганизациям", – резюмировал глава ФОМС.

Добавим, также глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков на брифинге назвал размер своей месячной заработной платы. Такой вопрос ему задали журналисты.

"Чистыми 1 млн 400 тыс. тенге в месяц", - заявил в ответ Скаков.

В конце прошлого года мы писали, что в 2024 году изменится в системе ОСМС в Казахстане. В частности, вырастет максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС. По-новому будут платить и самозанятые граждане.

Между тем, в августе недовольные ОСМС казахстанцы запустили новую петицию, в которой предлагается изменить действующую систему ОСМС. Авторы петиции предлагают разрешить казахстанцам самим решать, на оплату каких медицинских услуг нужно направить накопления, и разрешить передачу накоплений близким родственникам. Также предлагается отменить индивидуальным предпринимателям обязательства по ОСМС, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода. Петиция будет активна для голосования до 19 февраля 2025 года.

Критика системы ОСМС в Казахстане

Напомним, недавно Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений были указаны хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Позже в Фонде медстрахования отреагировали на итоги госаудита.

Добавим, что в начале года, выступая перед новым кабмином, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, раскритиковав работу системы ОСМС.

Кроме того, депутат Асхат Аймагамбетов также раскритиковал подходы Минздрава к системе ОСМС.

В конце января стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС. Но коснется это только работников с зарплатой более 850 000 тенге.

Позже в профильном ведомстве разъяснили, в связи с чем намереваются увеличить взносы на ОСМС в Казахстане, заверив, что это должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

На такие нововведения отреагировали эксперты, выступив против. Независимые аналитики считают, что большинство людей с высокими зарплатами посещают частные клиники, а не государственные. Поэтому они предпочтут скрывать свои доходы, чтобы не переплачивать.

Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову позже спросили, могут ли в Казахстане отменить систему обязательного медстрахования из-за жалоб. Дуйсенова признала, что проблемы в системе есть, но отказываться от нее в стране не намерены, и заявила, что необходимо "перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь".