Отменят ли ОСМС в Казахстане из-за многочисленных жалоб, спросили зампремьера

На брифинге в правительстве зампремьер-министра Тамару Дуйсенову спросили, могут ли в Казахстане отменить систему обязательного медстрахования из-за жалоб, передает корреспондент NUR.KZ.

"Система медицинского страхования в мире является единственной системой, которая обеспечивает реализацию принципа "деньги за клиентом". Если правильно поставить, то каждая поликлиника, больница должна быть заинтересована в том, чтобы люди к ним пришли, оказывать качественную помощь. Да, у нас есть проблемы. Нам нужно перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь", - ответила Тамара Дуйсенова.

Также ее спросили, будут ли увеличивать взнос по ОСМС для предпринимателей, как это предлагалось ранее.

"По повышению ставок в отношении бизнеса для перечисления ОСМС нет. Сегодня законодательно уже установлено. Работодатель будет начислять ту же ставку, которую уже начисляет", - пояснила зампремьера.

Напомним, ранее в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из Позже в ведомстве пояснили, что повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

Однако эксперты выступили против повышения взносов на ОСМС.

Отметим, что сегодня Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит. По его словам, ОСМС действует пять лет, но прогресса нет.