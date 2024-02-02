"У некоторых будет желание скрыть часть дохода": эксперты выступили против повышения взносов на ОСМС

В Казахстане уже больше недели обсуждают возможное повышение взносов на обязательное соцмедстрахование. Эксперты поделились своим мнением на эту тему с телеканалом КТК.

На прошлой неделе в Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на ОСМС - до 50 МЗП. Сейчас он, отметим, не превышает 10 МЗП.

За официально трудоустроенных граждан платят их работодатели, за льготные категории - государство, а самозанятые казахстанцы должны уплачивать их сами.

Если изменения будут внесены в законодательство, то максимальный размер отчислений для работодателя, который равен 3% от зарплаты, вырастет с 25 500 до 127 5000 тенге, а у наемных работников (2% от зарплаты) - с 17 000 до 85 000 тенге.

Всех остальных, чьи доходы ниже, новшество не коснется, говорят в Минздраве. И уверяют, что всеобщего повышения не планируется.

"Эта доля от его дохода постепенно – чем выше заработная плата, тем она уменьшается. Например, который получает 4 миллиона, от своего дохода платит только 0,4%. Поэтому для социальной справедливости, ответственности предлагается вот эта норма.

Этот верхний предел установить на уровне 4 миллиона 250 тысяч тенге. Это дополнительно может привести дополнительные средства в систему ОСМС, это может частично покрыть недостаточные средства", - заявила директор департамента координации ОСМС Аян Мухаметкалиева.

В Минздраве признают: застрахованные граждане недополучают положенный объем медицинских услуг. Но что именно планируют закупать на собранные средства, пока неясно.

Независимые аналитики считают, что большинство людей с высокими зарплатами посещают частные клиники, а не государственные. Поэтому они предпочтут скрыть свои доходы, чтобы не переплачивать.

"ОСМС у нас не как ЕНПФ работает. То есть ЕНПФ – понятно: если ты платишь больше, оно ложится на твой счет. У тебя больше инвестиционный доход. ОСМС работает как общий котел. Не важно, сколько ты кладешь. Если ты болеешь, ты получаешь оттуда деньги. Если ты не болеешь, ты не получаешь оттуда никаких денег. Твоими деньгами пользуется другие.

У некоторых будет желание скрыть часть дохода, сказать: если у меня зарплата условно 900 тысяч, я скажу: окей, 849 будет до порога. Остальное – в конверте", - поделился своим мнением независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Экономист Рахим Ошакбаев – один из противников реформы ОСМС. Он считает, что нововведение не решит проблему с финансами в системе здравоохранения. Для этого нужна максимальная прозрачность расходов.

Эксперты опасаются, что следом за теми, кто зарабатывает миллионы, в Минздраве возьмутся и за остальных. И тогда платить больше, возможно, придется всем.

"Ни один из заявленных показателей, с точки зрения здоровья нации, ни с точки зрения, что расходы населения на здравоохранения уменьшатся, ни один показатель не достигнут. Сейчас они говорят: не хватает денег, дайте еще больше денег. Оттуда растут ноги вот этого повышения.

В прошлом году увеличили ставки на работодателей. Вот новая новелла будет. И так это будет бесконечно продолжаться, пока все-таки кто-то не признает, что король голый. И решение достаточно очевидно: вернуть парламентский и общественный контроль над расходами на здравоохранение", - считает экономист Рахим Ошакбаев.

Источник: КТК

Ранее сообщалось, что пятикратное увеличение взноса по ОСМС коснется, вероятно, только 9% казахстанцев, которые получают зарплату более 850 000 тенге. Тем не менее эксперты считают, что оно может плохо сказаться на налогоплательщиках.

Добавим, система обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), согласно данным на портале "Электронного правительства", действует в Казахстане с 1 января 2020 года. Граждане, регулярно оплачивающие взносы на ОСМС и имеющие статус "застрахован", могут получать более широкий перечень медицинских услуг, не оплачивая их дополнительно.

В такую помощь входит:

медпомощь в амбулаторных условиях (диагностика и лечение);

специализированная помощь в стационарозамещающих условиях;

специализированная помощь в стационарных условиях в плановой и экстренной форме;

медицинская реабилитация;

патологоанатомическая диагностика;

подготовка посмертного донора;

обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Однако с момента внедрения ОСМС система неоднократно подвергалась критике.

Так, в прошлом году депутат Асхат Рахимжанов назвал систему соцмедстрахования "кормушкой для родственников чиновников" и заявил, что с внедрением системы ОСМС в Казахстане "получился бардак". Он потребовал от кабмина предоставить данные о зарплатах и премиях сотрудников ОСМС, а также отчитаться, сколько денег было собрано с момента запуска страхования и куда их потратили.

Позже глава Минздрава Ажар Гиният в ответ на критику депутата назвала ОСМС "правильной и своевременной мерой". По словам министра, благодаря ОСМС казахстанцам стала доступна дорогостоящая медицинская помощь.

Ранее мы подробно рассказывали, за что именно критикуют систему ОСМС и насколько справедлива эта критика.