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Кого коснется возможное повышение максимального взноса на ОСМС в Казахстане

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Какие соцвыплаты получают казахстанцы с разным доходом
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС. Но это коснется только работников с зарплатой более 850 000 тенге. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

В Минздраве опубликовали проект закона, в рамках которого предлагается в пять раз увеличить максимальный доход для исчисления взносов и отчислений в систему обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) – с 10 до 50 минимальных заработных плат (МЗП).

Если его примут, то максимальное отчисление на ОСМС для работодателей вырастет с 25 500 тенге до 127 500 тенге в 2024 году, а взнос для наемных работников – с 17 000 тенге до 85 000 тенге. То есть суммы увеличатся в пять раз.

Некоторые эксперты считают, что такое резкое повышение может негативно сказаться на казахстанских налогоплательщиках.

Однако, как отмечают в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС), это предложение было разработано с учетом международного опыта и не должно сильно повлиять на благосостояние граждан.

Согласно подсчетам ФСМС, повышенные ставки коснутся только некоторых казахстанцев. Дело в том, что абсолютное большинство граждан (91%) не получают достаточно большие зарплаты, чтобы к ним применяли максимальные ставки. Лишь 9% работников в стране в настоящее время получают более 10 МЗП, или 850 000 тенге.

При этом, как считают в фонде, данная мера позволила бы не только повысить доступность медицинской помощи, улучшить ее качество, но и сохранить принцип солидарной ответственности системы социального медицинского страхования.

Напомним, систему ОСМС неоднократно критиковали за ее недостатки, среди которых недостаточная прозрачность работы, низкая доступность и качество предоставляемых медицинских услуг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/insurance/2057968-kogo-kosnetsya-vozmozhnoe-povyshenie-maksimalnogo-vznosa-na-osms-v-kazahstane/

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