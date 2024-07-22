Двойные оплаты и приписки: аудит выявил нарушения в системе ОСМС на миллиарды тенге

Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт ВАП.

На сайте Высшей аудиторской палаты Казахстана разместили информацию об итогах государственного аудита эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы.

Сообщается, что аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.

На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора.

"В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет.

Имеет место хроническое неосвоение средств Нацфонда. За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге. Однако неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%", - сказано в отчете.

По мнению ВАП, ФОМС не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг. Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан.

"Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан, хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС. Так, по стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится.

Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге", - сообщили в ВАП.

Кроме того, в результате сверки данных информсистем Минздрава, МВД и Минюста выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Государственный аудит также выявил, что по состоянию на март текущего года 109 медорганизаций в Казахстане имели просроченную кредиторскую задолженность на 19 млрд тенге. Однако при распределении объемов средств ФСМС не учитывается финансовое положение поставщиков, что может негативно сказаться на предоставлении медуслуг населению.

В целом по итогам аудита установлены:

процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование средств – на 31,1 млрд тенге;

сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге;

установлены 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.

"Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы", - добавили в ВАП.

Ранее мы сообщали, что нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава.

Сообщалось, что аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким - менее 20%.

По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%. Кроме того, формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

Позже в Министерстве здравоохранения признали отсутствие должного контроля и системные недостатки после проверки Высшей аудиторской палаты Казахстана.

"Внутреннее расследование выявило системные недостатки и отсутствие должного контроля, в результате чего были освобождены от должностей ключевые руководители ответственных подразделений министерства и его подведомственных организаций.

Принимаемые меры направлены на обеспечение населения Казахстана безопасными и качественными лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также на поддержку отечественных производителей", - сообщили в Минздраве.

До этого сообщалось, что почти 40 препаратов перестанут бесплатно выдавать казахстанцам, так как Минздрав вносит поправки в перечень лекарств для бесплатного или льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан.