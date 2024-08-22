Размер своей месячной зарплаты назвал глава Фонда соцмедстрахования

Глава Фонда социального медицинского страхования Абылкаир Скаков на брифинге назвал размер своей месячной заработной платы, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава ФСМС Абылкаир Скаков на брифинге рассказал, сколько он зарабатывает в месяц. Вопрос ему задали журналисты.

"Чистыми 1 млн 400 тыс. тенге в месяц", - заявил в ответ Абылкаир Скаков.

Напомним, в прошлом году аким Семея Нурбол Нурсагатов в интервью озвучил размер своей зарплаты.

"Как у всех - 930 тысяч тенге. На руки. Хватает. Супруга зарабатывает, я зарабатываю. Супруга работает в частной конторе пока в Астане, но сейчас вот переезжает в Семей. Куда деваться? Мы же в съемной квартире жили, ничего не было. Сейчас тоже арендованная служебная квартира, предоставленная акиматом", - сказал Нурбол Нурсагатов.

До этого экс-аким Актюбинской области Ералы Тугжанов не стал говорить, сколько он зарабатывает на посту главы области.

"Без комментариев. Я же у вас не спрашиваю, какая у вас зарплата", - ответил Ералы Тугжанов на вопрос представителей СМИ.

Два года назад аким Алматы Ерболат Досаев также назвал размер своей зарплаты. На вопрос журналиста он ответил, что его заработная плата составляет 980 тысяч тенге.

А в 2022 году экс-глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщал, что на тот момент его зарплата составляла 1,5 млн тенге. А вот экс-аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов получал около 2 млн тенге.