Почему хотят увеличить взносы на ОСМС в Казахстане

Повышение порога для взносов на ОСМС должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В Минздраве предложили в пять раз увеличить максимальный доход, из которого удерживаются взносы и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) – с 10 до 50 минимальных заработных плат (МЗП).

Если это решение будет принято, то некоторым казахстанцам придется платить гораздо больше, чем сейчас. Максимальное отчисление на ОСМС для работодателя вырастет с 25 500 тенге до 127 500 тенге, а взнос для наемного работника – с 17 000 тенге до 85 000 тенге.

Впрочем, повышение взносов коснется не всех граждан Казахстана, а только тех, кто попадет под новые пороги. Это примерно 9% работников, чьи доходы на текущий момент превышают 10 МЗП, то есть 850 000 тенге.

А тех, кто будет платить по максимальной ставке, как сообщает Фонд социального медицинского страхования (ФСМС), в стране вообще насчитывается лишь около 2,3 тыс. человек (0,04% от всех наемных работников) – у них доходы превышают 50 МЗП, или 4 250 000 тенге.

Зачем нужно повышать максимальную сумму взноса

Как объясняют в фонде, сегодня в казахстанской модели ОСМС применяется регрессивное распределения средств – чем меньше человек зарабатывает, тем больше его расходы на страховку в процентах.

Фонендоскоп и калькулятор. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

Для примера в ФСМС приводят следующие показатели:

у человека с зарплатой в 300 тыс. тенге размер взноса составляет 6 тыс. тенге, то есть стандартные 2%; если зарплата 1,5 млн тенге, то в учет сейчас берется только 850 тыс. тенге, а размер взноса составляет 17 тыс. тенге, то есть 1,1% от дохода; при зарплате в 3 млн тенге размер взноса также останется 17 тыс. тенге, но его доля от дохода составляет всего 0,6%.

"В справедливой системе люди с низкими доходами не должны платить больше, чем люди с большими доходами. Поэтому предлагаемая норма – увеличение верхнего предела до 50 МЗП – предусматривает более справедливое распределение ответственности за расходы на здоровье", – объяснили в фонде.

Что повышение вносов даст простым казахстанцам

Систему ОСМС неоднократно критиковали, указывая на различные недостатки. Сейчас она сталкивается с хроническим недофинансированием, что в целом отрицательно влияет на организацию медицинской помощи в стране.

Повышение взносов, как считают в ФСМС, позволит увеличить объемы финансирования расходов на здравоохранение, что в свою очередь приведет к повышению доступности и качества медицинских услуг.