Нарушения на миллиарды тенге нашли аудиторы в работе Минздрава

Аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование, передает NUR.KZ со ссылкой на аудиторскую палату.

Как сообщается на официальном сайте Высшей аудиторской палаты, председатель ведомства Алихан Смаилов провел заседание по итогам аудита эффективности Минздрава и его подведомственных организаций в части обеспечения граждан лекарствами и медизделиями.

Как сообщил член ВАП Тлеген Каскин, аудит выявил 36 системных недостатков в сфере обращения фармацевтической продукции.

Анализ реализации программных документов в области здравоохранения свидетельствует об отсутствии комплексного подхода по развитию фармацевтической отрасли. Охват отечественных производителей лекарственных средств и медицинских изделий мерами господдержки остается низким – менее 20%. По итогам продаж 2023 года доля отечественных лекарств на рынке составила 18%.

Госрегулирование цен осуществляется не в должной мере. Формирование предельных цен основано на установлении наценок по принципу "процент на процент", что нормативно позволяет увеличивать стоимость препаратов до 172% от цены завода-производителя.

"Методика формирования предельных цен разработана Минздравом таким образом, что можно повышать цены на сотни процентов. Неправильное ценообразование вообще идет. Почему не проводится анализ цен в сопоставимых странах? Получается, сейчас все ценообразование строится на данных от завода-изготовителя. Это неправильный подход", – сказал председатель Высшей аудиторской палаты РК Алихан Смаилов.

Министр здравоохранения отметила, что с учетом рекомендаций Высшей аудиторской палаты в этом направлении будет проведена соответствующая работа.

"Вопросов больше, чем достаточно к ценообразованию, к его прозрачности и объективности. Ценообразование и для оптово-розничного сегмента вызывает вопросы, и в части закупок в рамках ГОБМП и ОСМС.

Что касается результатов ВАП, более 6,5 тыс. препаратов сегодня по всем ценам будут проверяться. Рабочая группа создана. Есть вопросы и к их отбору. Я думаю, что до конца года мы в целом пересмотрим весь спектр цен, который установлен как в рамках ГОБМП и ОСМС, так и в оптово-розничном сегменте", – сказала Акмарал Альназарова.

Председатель ВАП также обратил внимание на то, что сфера госрегулирования не охватывает цены на незарегистрированные лекарственные средства, что привело к установлению наценок до 2000% от цены завода-производителя.

Госаудит также установил, что недостатки механизма ценообразования привели к закупу ТОО "СК-Фармация" отдельных лекарственных средств и медицинских изделий по ценам выше рыночных на 40%-365%, что составляет более 8 млрд тенге.

Кроме того, некачественное планирование закупок в системе Единого дистрибьютора привело к отказу медорганизаций от закупленных препаратов на сумму 2,8 млрд тенге. В результате возникло затоваривание с последующим списанием части препаратов на 279,5 млн тенге из-за истечения срока годности.

Установлены нарушения при проведении процедур закупок, противоречащие принципам прозрачности и открытости. Так, осуществлен закуп лекарств способом из одного источника при наличии зарегистрированных аналогов на сумму 3 млрд тенге, а также без подтверждения местного содержания сертификатом "СТ-KZ" – более чем на 182 млрд тенге.

Монополизация рынка по хранению лекарств отдельными поставщиками и отсутствие собственной логистической инфраструктуры у Единого дистрибьютера способствовало росту расходов на логистику в 1,5 раза: с 2022 по 2024 год – с 6,8 млрд тенге до 10,2 млрд тенге.

Непродуманная политика тарифообразования, низкая автоматизация процессов логистики, учета и контроля за расходами привели к экономическим потерям на 17,2 млрд тенге, излишне выплаченным средствам в сумме 538 млн тенге, из которых восстановлены 220 млн тенге.

В целом по итогам аудита установлены нарушения на 3,7 млрд тенге, из них:

финансовые нарушения – 538 млн тенге;

неэффективное планирование – 2,8 млрд тенге;

неэффективное использование активов – 385 млн тенге;

возможные потери бюджета – 21,7 млрд тенге.

За воспрепятствование в проведении аудита к административной ответственности привлечен руководитель Комитета медицинского и фармацевтического контроля.

По выявленным фактам нарушений материалы будут направлены в правоохранительные органы. 134 факта с признаками административных правонарушений переданы в уполномоченные органы для возбуждения административного производства, отмечает ведомство.

В целях устранения системных недостатков, недопущения нарушений бюджетного и иного законодательства по итогам госаудита даны рекомендации и поручения по повышению эффективности мер господдержки, исключению административных барьеров, снижению стоимости лекарств и обеспечению прозрачности закупок, резюмируется в публикации.

Напомним, в начале июня на заседании мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов пригрозил госорганам "жестким спросом" за недостижение показателей по программам, на которые тратится бюджет.

Добавим, что Высшая аудиторская палата Республики Казахстан, по информации на ее официальном сайте, осуществляет внешний государственный аудит и финансовый контроль и является непосредственно подчиненной и подотчетной президенту республики.

Алихан Смаилов был назначен председателем ВАП в апреле 2024 года.