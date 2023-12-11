Сколько казахстанцы будут платить за ОСМС в 2024 году

В 2024 году в Казахстане вырастет максимальная сумма, с которой вычитаются деньги на ОСМС, до 850 тыс. тенге. По-новому будут платить и самозанятые граждане. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году вырастет размер минимальной заработной платы (МЗП) – с 70 тыс. до 85 тыс. тенге. Как объясняют в Фонде медицинского страхования, так как этот расчетный показатель является основным для определения размеров взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), изменятся и конечные суммы взносов, хотя ставки остаются неизменными.

Ставка для работодателей

Как и прежде, для работодателей действует ставка в 3% от заработной платы работника. Так как облагаемый ежемесячный доход не должен превышать 10 МЗП, то максимально учитываемая сумма в 2024 году составит уже не 700 тыс. тенге, а 850 тыс. тенге. Соответственно, максимальный размер отчисления составит 25 500 тенге в месяц.

Стоит отметить, что отчисления на ОСМС работодатели должны уплачивать сами, а не вычитать деньги из зарплат своих работников.

Ставка для наемных работников

Что касается самих наемных рабочих, то их ставка, как и прежде, составит 2% от зарплаты. Сумма, которая будет учитываться также не должна будет превышать 850 тыс. тенге. Получается, что максимальный размер взноса в 2024 году может составить 17 тыс. тенге.

Следует учитывать, что у граждан, работающих в двух местах, ставка также составляет 2%, только доход учитывается совокупно с двух работ. Например, сотрудник имеет оклад в 600 000 тенге. Параллельно он оказывает кому-то услуги по договору ГПХ и получает 350 000 тенге. Его общий доход составляет 950 тыс. тенге – это больше, чем 10 МЗП.

В этом случае с первого рабочего места у работника снимут ровно 2%, а со второго – оставшуюся от максимального платежа часть. Важно заранее предоставить работодателю справку с первого места работы о перечисленных взносах. Сделать это нужно для того, чтобы размер взноса на ОСМС был правильно рассчитан, иначе со второго места работы взносы будут удержаны в полном размере.

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Ставка для самозанятых

В 2024 году будет упразднен Единый совокупный платеж. С помощью него самозанятые могли оплачивать все взносы и иметь медстраховку. Однако с нового года, чтобы получить статус "застрахованный", гражданам нужно будет или зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и платить соответствующие взносы, или стать самостоятельным плательщиком.

В первом случае ставка составит 5% от 1,4-кратного МЗП, то есть 5 950 тенге , а во втором – 5% от 1 МЗП, то есть 4 250 тенге. К слову, самостоятельные плательщики уже сейчас могут оплатить взносы на ОСМС сразу на год вперед. Причем сделать это можно по текущей ставке, которая немного ниже.

Стоит отметить, что за некоторых граждан государство уплачивает взносы самостоятельно. Всего в Казахстане насчитывается 15 льготных категории граждан, которым не нужно платить за медстраховку. В 2024 году ставка за одного льготника составит 5 852,63 тенге, или 1,9% от среднемесячной заработной платы двухлетней давности.

За кого именно платит государство, мы подробно рассказывали здесь.