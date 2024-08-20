"Взносы, как мы знаем, сгорают": недовольные ОСМС казахстанцы запустили петицию

В Казахстане запустили новую петицию, в которой предлагается изменить действующую систему ОСМС, сообщает NUR.KZ. Одно из предложений - возможность передачи накоплений родным.

На сайте Epetition.kz опубликована новая петиция, в которой предлагают изменить действующую систему ОСМС. Получателем указано Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Авторы петиции предлагают внести три поправки в правовые акты.

Так, авторы петиции предлагают разрешить казахстанцам самим решать, на оплату каких медицинских услуг нужно направить накопления. Кроме того, предлагается разрешить передачу накоплений близким родственникам.

"Поскольку система ОСМС не покрывает все медицинские услуги, данные накопления по взносам позволят гражданам РК самостоятельно решать на какие медицинские услуги их тратить, в том числе передавать их нуждающимся в лечении близким родственникам", - говорится в обосновании к предложению.

Кроме того, авторы, если предыдущий пункт не будет принят, предлагают применять к плательщикам удержание и перечисление взносов по ОСМС только из одного источника доходов

"Одного источника дохода будет достаточным для покрытия медстрахования граждан, поскольку многие граждане не получают медуслуги в рамках системы ОСМС, а взносы, как мы знаем, сгорают. То есть, если гражданин не получил услугу условно в определенный месяц, взнос ОСМС не возвращается и не накапливается.

А поскольку они не накапливаются и не возвращаются, считаем не должно быть двойных или множественных применений для исчислений и перечислений", - так обосновали данное предложение авторы.

Также предлагается отменить индивидуальным предпринимателям обязательства по ОСМС, если на соответствующий календарный месяц у них не было дохода.

"Учитывая общественное недовольство системой ОСМС и выявленные государственным аудитом миллиардные нарушения, считаем, что данная система требует кардинальных изменений в части улучшения жизнедеятельности граждан РК путем рассмотрения в том числе вышеуказанных вопросов", - сказано в петиции.

Петиция была опубликована накануне и будет активна для голосования до 19 февраля 2025 года.

Критика системы ОСМС в Казахстане

Напомним, недавно Высшая аудиторская палата сообщила об итогах проверки Фонда обязательного медицинского страхования. Аудит выявил нарушения на 32 млрд тенге. Среди выявленных нарушений были указаны хроническое неосвоение средств Нацфонда, факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС, а также факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство за рубеж.

Позже в Фонде медстрахования отреагировали на итоги госаудита.

Добавим, что в начале года, выступая перед новым кабмином, президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит, раскритиковав работу системы ОСМС.

Кроме того, депутат Асхат Аймагамбетов также раскритиковал подходы Минздрава к системе ОСМС.

В конце января стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС. Но коснется это только работников с зарплатой более 850 000 тенге.

Позже в профильном ведомстве разъяснили, в связи с чем намереваются увеличить взносы на ОСМС в Казахстане, заверив, что это должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

На такие нововведения отреагировали эксперты, выступив против. Независимые аналитики считают, что большинство людей с высокими зарплатами посещают частные клиники, а не государственные. Поэтому они предпочтут скрывать свои доходы, чтобы не переплачивать.

Заместителя премьер-министра Тамару Дуйсенову позже спросили, могут ли в Казахстане отменить систему обязательного медстрахования из-за жалоб. Дуйсенова признала, что проблемы в системе есть, но отказываться от нее в стране не намерены, и заявила, что необходимо "перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь".