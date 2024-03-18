Аймагамбетов раскритиковал подходы Минздрава к системе ОСМС

Депутат и экс-министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании мажилиса озвучил основные проблемы системы медицинского страхования в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат остался недоволен ответами Минздрава по системе ОСМС.

"У министерства здравоохранения был один ответ на все проблемы. Как мантру они произносили, что менеджмент плохой, на местах все делают неправильно. Второй ответ - кругом приписки, третье - устранить, устрашить. Четвертый ответ был - увеличить взносы. Если что-то не получается, мы пытаемся всегда увеличить какие-то взносы, в данном случае - взносы как с бизнеса, так и с граждан. Это не вызывало и не вызывает воодушевления", - заявил он.

По словам Асхата Аймагамбетова, профильному ведомству необходимо улучшить саму методологию ОСМС.

"Есть проблемы с приписками: с ними очень сложно спорить, потому что нет нормативов. Как говорить про то, что вы что-то перепотребили, если у вас нет четких нормативов, сколько нужно потреблять?

И сейчас в Минздраве методологически недостаточно оснований говорить о приписках. О плохом менеджменте тоже нельзя говорить. Не может быть такого, что 100% главных врачей могут быть плохими менеджерами. Надеюсь, у нового руководства на все эти вопросы будут четкие ответы", - заявил он.

Стоит отметить, что систему ОСМС неоднократно критиковали за ее недостатки, среди которых недостаточная прозрачность работы, низкая доступность и качество предоставляемых медицинских услуг.

Между тем, в конце января стало известно, что в Казахстане рассматривают возможность в пять раз увеличить максимальный взнос на ОСМС. Но коснется это только работников с зарплатой более 850 000 тенге.

Позже в профильном ведомстве разъяснили, в связи с чем намереваются увеличить взносы на ОСМС в Казахстане, заверив, что это должно улучшить финансирование сферы здравоохранения, а также создать более справедливое распределение затрат на страховку.

На такие нововведения отреагировали эксперты, выступив против. Независимые аналитики считают, что большинство людей с высокими зарплатами посещают частные клиники, а не государственные. Поэтому они предпочтут скрыть свои доходы, чтобы не переплачивать.

Зампремьер-министра Тамару Дуйсенову позже спросили, могут ли в Казахстане отменить систему обязательного медстрахования из-за жалоб. Дуйсенова признала, что проблемы в системе есть, но отказываться от нее в стране не намерены, и заявила, что необходимо "перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь".

Между тем по системе ОСМС высказался и глава государства Касым-Жомарт Токаев, подчеркивая, что существенного повышения качества и доступности медицинской помощи в Казахстане пока не происходит.

По словам президента, уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. И за это время прилично выросло и финансирование системы - в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 трлн тенге.

"При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным", - заявил глава государства.