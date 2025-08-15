Трамп прилетел на Аляску для встречи с Путиным (видео)

Самолет президента США Дональда Трампа прибыл на Аляску, где 15 августа состоится его встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Telegram-каналы и СМИ публикуют кадры, на которых видно, как самолет американского президента приземляется в Анкоридже.

Между тем РБК пишет, что президент РФ Владимир Путин пока еще в пути. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета.

Напомним, встреча Трампа и Путина состоится уже через полчаса. Главной темой переговоров станет поиск долгосрочного мирного решения украинского конфликта.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России. А от США на Аляску полетели 16 человек.

Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске.

