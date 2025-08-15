"Надеемся на Америку": Зеленский процитировал Трампа на фоне предстоящих переговоров США и России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске, передает NUR.KZ.

Президент США Дональд Трамп перед вылетом на Аляску, где сегодня должны пройти переговоры делегаций США и Украины, опубликовал пост в своей же соцсети - Truth Social.

"Ставки высоки", - коротко написал Трамп.

Несколько часов спустя Владимир Зеленский в своем Telegram-канале также опубликовал пост, в котором согласился с Трампом.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностному разговору лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона.

Пора завершать войну, и ответные шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как всегда, работать максимально продуктивно", - написал он.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России.

Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

