    Провели подряд дней с нами

    Зеленский готов пойти на уступку территорий, уже контролируемых Россией - Telegraph

    Опубликовано:

    Владимир Зеленский
    Владимир Зеленский. Фото: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

    За несколько дней до встречи Путина и Трампа президент Украины смягчил позицию по вопросу территорий, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

    Британская газета утверждает, что Украина, по всей видимости, готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

    Источник издания - неназванный западный чиновник - отметил, что это относится только к тем территориям, "которые занимают военные".

    "Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже занятые Россией, в рамках поддерживаемого Европой плана по достижению мира. (...) Смягчение переговорной позиции происходит перед переговорами между Трампом и Путиным на Аляске", - приводит текст газеты издание.

    Также, по информации издания, возможен вариант, при котором якобы допустима заморозка по текущей линии фронта и фактический контроль Россией над занимаемыми ею территориями в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

    Издание добавляет, что, по мнению европейских чиновников, у Зеленского есть возможность влиять на мнение все большего числа избирателей на Украине, которые согласились бы на территориальные уступки в пользу России в качестве платы за прекращение конфликта.

    Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

    Позже Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером.

    "Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

    При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

    В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

    Ситуация в Украине
