Встреча Путина и Трампа: стали известны дата и место
Глава Белого дома Дональд Трамп и помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказали подробности предстоящей встречи президентов России и США - согласовано место и время переговоров.
Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.
"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска", - написал Трамп.
Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.
По информации РИА Новости, Кремль подтвердил дату и место проведения саммита Путина и Трампа.
"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске.
Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал помощник президента России Юрий Ушаков.
Представитель Кремля также рассказал, что президенты России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. Также на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.
Напомним, 6 августа сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.
После президент США рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным - он назвал встречу "продуктивной".
Затем Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.
7 августа уточнялось, Россия и США договорились, что лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу, ориентировочно, на следующей неделе.
Также мы писали, что телеканал Sky News узнал возможную дату и место встречи Путина и Трампа. Источник телеканала говорил, что среди возможных вариантов места проведения - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.
