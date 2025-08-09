Встреча Путина и Трампа: стали известны дата и место

Глава Белого дома Дональд Трамп и помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказали подробности предстоящей встречи президентов России и США - согласовано место и время переговоров.

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

"Долгожданная встреча между мной, президентом Соединенных Штатов Америки, и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в великом штате Аляска", - написал Трамп.

Более подробную информацию он пообещал предоставить позднее.

По информации РИА Новости, Кремль подтвердил дату и место проведения саммита Путина и Трампа.

"Американская сторона только что объявила о достигнутой договоренности организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа, в пятницу, на Аляске.

Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - сказал помощник президента России Юрий Ушаков.

Представитель Кремля также рассказал, что президенты России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине. Также на Аляске и в Арктике пересекаются экономические интересы двух стран и просматриваются перспективы реализации масштабных проектов.

Напомним, 6 августа сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву - за два дня до истечения срока ультиматума Дональда Трампа по перемирию в Украине.

После президент США рассказал об итогах переговоров своего спецпосланника Стива Уиткоффа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным - он назвал встречу "продуктивной".

Затем Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

7 августа уточнялось, Россия и США договорились, что лидеры стран Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу, ориентировочно, на следующей неделе.

Также мы писали, что телеканал Sky News узнал возможную дату и место встречи Путина и Трампа. Источник телеканала говорил, что среди возможных вариантов места проведения - ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Рим.

