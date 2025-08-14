Трамп заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске

Президент США Дональд Трамп перед встречей с главой России Владимиром Путиным сообщил о планах провести еще одну - с Владимиром Зеленским, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Дональд Трамп заявил, что европейские лидеры также могут принять участие во встрече, которую он надеется провести в качестве посредника между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, направленной на прекращение войны.

"Самой важной встречей будет вторая встреча, которую мы проведем. Мы встретимся с президентом Путиным, президентом Зеленским, со мной, и, возможно, привлечем с собой некоторых европейских лидеров, а может, и нет", - сказал он.

По его мнению, Путин и Зеленский готовы к миру после более чем двух лет борьбы, хотя и посетовал, что война на Украине оказалась сложнее, чем он ожидал.

"Посмотрим, смогут ли они договориться. Я думал, что эта встреча будет самой простой. На самом деле, она самая сложная", - сказал он.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А сегодня стали известны детали встречи. Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится.

