"Вероятность 25%": Трамп высказался о возможном провале в переговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Перед встречей с Владимиром Путиным Дональда Трампа спросили, существует ли какой-либо сценарий, при котором встреча будет считаться провальной.

"Да, с вероятностью 25%! Эта встреча подготавливает вторую встречу. Вторая встреча будет очень и очень важной, потому что на ней будет достигнуто соглашение", - сказал Трамп.

Он предположил, что во время второй встречи будут "взаимные уступки" по вопросам границ и земель. Завтрашняя встреча, по его словам, "подобна шахматной партии".

"Эта встреча подготавливает вторую встречу, но есть 25% вероятность того, что эта встреча не будет успешной", - позже повторил он.

Трамп также выразил готовность ввести против России дополнительные санкции, если встреча закончится неудачей.

"Да, я бы так и сделал… Если проблема не будет решена", - сказал он, имея в виду войну в Украине.

При этом, Трамп там же заявил, что Путин "заключит сделку".

"Я думаю, теперь он убежден, что заключит сделку. Он заключит сделку. Я думаю, что он ее заключит" , - заявил Трамп.

Трамп также заявил, что его цель - двигаться к трехсторонней встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Накануне европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом. Ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. Такой ответ, как писали СМИ, удивил Трампа.

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А сегодня стали известны детали встречи.

