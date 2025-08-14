"Сначала тет-а-тет": стали известны детали предстоящей встречи Трампа и Путина

Помощник главы Российской Федерации Юрий Ушаков назвал детали предстоящей встречи Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Юрий Ушаков сообщил, что встреча двух президентов, запланированная на пятницу, 15 августа, начнется на Аляске, на военной базе Элмендорф-Ричардсон, в 22.30 по времени Москвы (00:30 по времени Астаны - прим. ред.).

По его словам, Путин и Трамп сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций. В переговорах примут участие по 5 членов делегаций с каждой стороны.

В состав делегации из России войдут министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.

"Перед началом встречи Путин и Трамп скажут несколько слов. Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию по итогам переговоров. Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса", - сказано в публикации.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине. А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Накануне европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом. Ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. Такой ответ, как писали СМИ, удивил Трампа.

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций.

