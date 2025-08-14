CNN: Трамп пообещал Европе не обсуждать с Путиным территории Украины

Президент США Дональд Трамп пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Об этом телеканалу сообщили два европейских дипломата, ознакомленных с содержанием телефонного разговора Трампа с европейскими лидерами.

Трамп заявил, что украинские территории не подлежит переговорам. Из-за этого сложилось впечатление, что он не станет рассматривать никакие предложения России о получении контроля над украинской территорией в обмен на прекращение огня, сообщили источники.

Как отмечает телеканал, слова Трампа в Европе растолковали так, что Украина должна быть включена в переговоры о ее территории.

"Трамп также выразил поддержку гарантиям безопасности для Украины, которые включали бы роль США. Это хороший знак", - заявил один из дипломатов.

Тем не менее ожидания от встречи Путина и Трампа в Европе невелики. Так, один из бывших чиновников администрации Трампа предостерег европейцев, объяснив, что президент часто предпочитает держать союзников на своей стороне, но на самой встрече "может произойти все, что угодно".

"Тем не менее, есть ощущение, что Трамп может ввести новые санкции США против России очень скоро, если встреча пройдет неудачно", - цитирует телеканал одного из европейских чиновников.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. ПО некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Накануне европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом — она была назначена в преддверии его саммита с Владимиром Путиным. В Европе надеются, что эта встреча станет хотя бы частичным противовесом предстоящим переговорам двух президентов на Аляске.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. Такой ответ, как писали СМИ, удивил Трампа.

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

