Что предложит Трамп Путину на Аляске, выяснил Telegraph

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Что предложит Трамп Путину на Аляске, выяснил Telegraph

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019
    Владимир Путин и Дональд Трамп в 2019. Фото: Mikhail Svetlov / Getty Images

    Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

    Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, Трамп хочет предложить Путину "возможности заработать деньги". Среди них — открытие природных ресурсов Аляски для Москвы и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной отрасли.

    "Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, в настоящее время оккупированных Россией", - говорится в материале.

    Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент сейчас изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

    "Существует целый ряд стимулов, одним из которых может стать потенциальная сделка по минералам/редкоземельным металлам", — сообщил изданию источник, знакомый с предложениями.

    Трамп также рассматривает возможность предоставления России возможности использовать ценные природные ресурсы пролива, отделяющего ее от США. Аляска, отделенная от России всего тремя милями Берингова пролива, по оценкам, обладает значительными неразведанными запасами нефти и газа, включая 13% мировых запасов нефти.

    "Развитие российского присутствия в проливе укрепило бы стратегические интересы Путина в Арктическом регионе, на долю которого в 2022 году приходилось 80 процентов добычи российского газа", - говорится в материале.

    Однако в британском правительстве анонимный источник заявил изданию, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, если только они не будут рассматриваться как поощрение России.

    "Смысл в том, что это должно быть представлено в соответствии с общественным мнением, это не должно восприниматься как поощрение Путина", — сказал один из источников.

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.