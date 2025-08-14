Что предложит Трамп Путину на Аляске, выяснил Telegraph

Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, Трамп хочет предложить Путину "возможности заработать деньги". Среди них — открытие природных ресурсов Аляски для Москвы и снятие некоторых американских санкций с российской авиационной отрасли.

"Предложения включают предоставление Путину доступа к редкоземельным минералам на украинских территориях, в настоящее время оккупированных Россией", - говорится в материале.

Отмечается также, что министр финансов США Скотт Бессент сейчас изучает экономические компромиссы, на которые США могут пойти с Россией, чтобы ускорить заключение соглашения о прекращении огня.

"Существует целый ряд стимулов, одним из которых может стать потенциальная сделка по минералам/редкоземельным металлам", — сообщил изданию источник, знакомый с предложениями.

Трамп также рассматривает возможность предоставления России возможности использовать ценные природные ресурсы пролива, отделяющего ее от США. Аляска, отделенная от России всего тремя милями Берингова пролива, по оценкам, обладает значительными неразведанными запасами нефти и газа, включая 13% мировых запасов нефти.

"Развитие российского присутствия в проливе укрепило бы стратегические интересы Путина в Арктическом регионе, на долю которого в 2022 году приходилось 80 процентов добычи российского газа", - говорится в материале.

Однако в британском правительстве анонимный источник заявил изданию, что такие стимулы могут быть приемлемы для Европы, если только они не будут рассматриваться как поощрение России.

"Смысл в том, что это должно быть представлено в соответствии с общественным мнением, это не должно восприниматься как поощрение Путина", — сказал один из источников.

