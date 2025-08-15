Переговоры Трампа и Путина на Аляске: стал известен полный состав делегации США

Стал известен полный список делегации США для переговоров с Россией во главе с лидерами двух стран, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN. От США на Аляску полетели 16 человек.

По данным телеканала, делегация США довольно многочисленна. Белый дом объявил, что президента будут сопровождать 16 официальных лиц, включая госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента, министра торговли Говарда Лютника, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт и спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

При этом телеканал отмечает, что пока неясно, кто из этих официальных лиц будет находиться в комнате с представителями России.

"Участие чиновников, занимающихся экономическими вопросами, позволяет предположить, что темы для обсуждения могут выйти за рамки войны. Примечательное отсутствие: на саммите не будет ни одного официального представителя Украины, несмотря на призывы Киева и его европейских союзников предоставить Украине место за столом переговоров",- сообщает телеканал.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске.

Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России.

Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.