США временно отменили санкции против России для проведения саммита на Аляске
Опубликовано:
В преддверии встречи Трампа и Путина, которая запланирована на 15 августа на Аляске, США приостановили действие антироссийских санкций, передает NUR.KZ cо ссылкой на Минфин Штатов.
На официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов Америки опубликовали генеральную лицензию № 125, которая подтверждает временное прекращение действия части санкций против России.
"Все операции, запрещенные санкциями (...) в отношении России, которые являются обычными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством США и правительством России, разрешены до 00:01 по восточному времени 20 августа 2025 года", - говорится в тексте документа.
При этом лицензия не разрешает "разблокирование или освобождение любого заблокированного или фактически обездвиженного имущества", а также отмену запрета на транзакции, которые не связаны с организацией саммита на Аляске.
Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.
Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.
"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.
А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".
Накануне европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом — она была назначена в преддверии его саммита с Владимиром Путиным. В Европе надеются, что эта встреча станет хотя бы частичным противовесом предстоящим переговорам двух президентов на Аляске.
К слову, ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. Такой ответ, как писали СМИ, удивил Трампа.
Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.
Сегодня сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- CNN: Трамп пообещал Европе не обсуждать с Путиным территории Украины
- В противовес Аляске: Зеленский и европейские лидеры провели онлайн-саммит с Трампом
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2275176-ssha-vremenno-otmenili-sankcii-protiv-rossii-dlya-provedeniya-sammita-na-alyaske/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах