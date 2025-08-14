США временно отменили санкции против России для проведения саммита на Аляске

В преддверии встречи Трампа и Путина, которая запланирована на 15 августа на Аляске, США приостановили действие антироссийских санкций, передает NUR.KZ cо ссылкой на Минфин Штатов.

На официальном сайте Министерства финансов Соединенных Штатов Америки опубликовали генеральную лицензию № 125, которая подтверждает временное прекращение действия части санкций против России.

"Все операции, запрещенные санкциями (...) в отношении России, которые являются обычными и необходимыми для участия или поддержки встреч в штате Аляска между правительством США и правительством России, разрешены до 00:01 по восточному времени 20 августа 2025 года", - говорится в тексте документа.

При этом лицензия не разрешает "разблокирование или освобождение любого заблокированного или фактически обездвиженного имущества", а также отмену запрета на транзакции, которые не связаны с организацией саммита на Аляске.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. По некоторым данным, встреча может пройти на военной базе США.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

А госсекретарь США Марко Рубио, комментируя встречу, заявлял, что она не должна восприниматься как "уступка Кремлю".

Накануне европейские лидеры и президент Украины провели виртуальную встречу с Дональдом Трампом — она была назначена в преддверии его саммита с Владимиром Путиным. В Европе надеются, что эта встреча станет хотя бы частичным противовесом предстоящим переговорам двух президентов на Аляске.

К слову, ранее Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. Такой ответ, как писали СМИ, удивил Трампа.

Однако позже в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Сегодня сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.