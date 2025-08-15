Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным: что они обсудили
Опубликовано:
За несколько часов до встречи президентов США и России на Аляске Дональд Трамп поговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко, передает NUR.KZ.
Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал, о чем шел разговор лидеров США и Беларуси.
"У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных", - написал он.
Американский лидер отметил, что беседа была очень плодотворной. Президенты подняли множество вопросов, в том числе обсудили предстоящую встречу Трампа и Путина на Аляске.
"С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" - подытожил Трамп.
Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.
Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.
При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России. А от США на Аляску полетели 16 человек.
Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Трамп назвал встречу, которая будет важнее переговоров с Путиным
- Что предложит Трамп Путину на Аляске, выяснил Telegraph
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2275776-tramp-sozvonilsya-s-lukashenko-pered-vstrechey-s-putinym-chto-oni-obsudili/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах