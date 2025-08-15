Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным: что они обсудили

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным: что они обсудили

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/Белый дом

    За несколько часов до встречи президентов США и России на Аляске Дональд Трамп поговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко, передает NUR.KZ.

    Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал, о чем шел разговор лидеров США и Беларуси.

    "У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных", - написал он.

    Американский лидер отметил, что беседа была очень плодотворной. Президенты подняли множество вопросов, в том числе обсудили предстоящую встречу Трампа и Путина на Аляске.

    "С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" - подытожил Трамп.

    Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

    Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

    При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России. А от США на Аляску полетели 16 человек.

    Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

    Сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Свежая публикация по теме:
    Саммит на Аляске: позитивный, негативный и другие сценарии для Украины
    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.