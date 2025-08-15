Трамп созвонился с Лукашенко перед встречей с Путиным: что они обсудили

За несколько часов до встречи президентов США и России на Аляске Дональд Трамп поговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social рассказал, о чем шел разговор лидеров США и Беларуси.

"У меня состоялась замечательная беседа с уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Целью звонка было выразить ему благодарность за освобождение 16 заключенных. Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных", - написал он.

Американский лидер отметил, что беседа была очень плодотворной. Президенты подняли множество вопросов, в том числе обсудили предстоящую встречу Трампа и Путина на Аляске.

"С нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" - подытожил Трамп.

Напомним, встреча Трампа и Путина запланирована на 15 августа. Главы государств встретятся на Аляске. Ранее в СМИ появилась информация, что Украина готова уступить некоторые территории, но при условии, если ей будут предложены надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Также сообщалось, что Дональд Трамп готовится предложить Владимиру Путину доступ к редкоземельным минералам взамен на перемирие в Украине. По другим источникам, президент США пообещал европейским лидерам не обсуждать с Путиным уступку украинских территорий в обмен на мир.

При этом, накануне встречи, США приостановили действие антироссийских санкций. А вчера стали известны детали встречи и состав делегации России. А от США на Аляску полетели 16 человек.

Кроме того, Трамп предсказал, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным с вероятностью 25% провалится. Также лидер США заявил о намерении провести встречу Путина и Зеленского после переговоров на Аляске.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский высказался о предстоящих переговорах Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоятся на Аляске.

