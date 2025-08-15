Трамп назвал встречу, которая будет важнее переговоров с Путиным

Трамп заявил, что встреча с Путиным, Зеленским и, возможно, европейскими лидерами будет важнее его переговоров с президентом России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Такое заявление он сделал в Белом доме, выступая перед журналистами. Трансляцию выступления вел Белый дом.

"Завтра у нас встреча с Путиным. Но более важная встреча будет между Путиным, Зеленским и мной. Возможно, мы пригласим некоторых европейских лидеров, а может быть, и нет", — заявил Трамп.

Говоря о своих ожиданиях от грядущих переговоров, Трамп отметил, что это "будет очень интересно" и он планирует уточнить позиции сторон и есть ли перспективы у урегулирования.

"Я узнаю это в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, как мы обычно узнаем, будет ли у нас хорошая встреча или плохая", — заявил американский лидер и добавил, что, если встреча будет плохая, она быстро закончится, а если удачная — то приведет к скорому миру.

Журналисты попросили Трамп прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что он предложит Путину сделку по редкоземельным металлам. Он не стал прямо отвечать на вопрос, но заявил, что "редкоземельные металлы совсем не важны", и он пытается спасти жизни.

