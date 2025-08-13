Госсекретарь США: Встреча Трампа и Путина - не победа Кремля и не уступка

Официальный сайт Госдепартамента США опубликовал интервью госсекретаря Марко Рубио, в котором тот высказался о предстоящей встрече Трампа и Путина, передает NUR.KZ.

Рубио по телефону дал интервью журналисту WABC Сиду Розенбергу.

Помимо прочего, журналист попросил Рубио рассказать о предстоящей встрече. Госсекретарь США подчеркнул, что саммит на Аляске будет "пробной встречей", поскольку договориться по телефону у президентов не получилось. Трамп, как рассказал госсекретарь, хочет лично увидеться с Путиным и обсудить все вопросы за столом переговоров, чтобы составить свое мнение о ситуации.

"Люди должны понимать: для президента Трампа эта встреча — не уступка. Если посмотреть новости — я их сейчас почти не смотрю — но вы посмотрите, и эти люди сходят с ума. О, это… такая победа для Путина - он получает встречу.

Трамп не смотрит на это так. Встреча — это то, что нужно, чтобы как-то разобраться и принять решение. "Я хочу знать все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза" - это то, чего хочет президент. Так что, честно говоря, я думаю, мы очень скоро узнаем, есть ли у этой встречи шансы на успех", - заявил Рубио.

Он добавил, что Трамп – выдающийся переговорщик, который умеет заключать выгодные сделки.

"По телефону это сложно сделать. Так что, думаю, именно об этом и пойдет речь в пятницу, и мы лучше это поймем. Это будет непросто. Эта война очень много значит для Путина. Я имею в виду, что за последний месяц русские потеряли — по-моему, в июле они потеряли 60 000 россиян — не пропавших без вести, а погибших", - заключил Рубио.

Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет. В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

Между тем СМИ сообщают, что встреча состоится на военной базе США.

