Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сегодня на пресс-конференции рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с Владимиром Путиным и поделился дальнейшими планами по урегулированию конфликта, передает NUR.KZ.

Трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале Белого дома.

Прежде всего Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной.

Он также отметил, что попросит Путина завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером.

"Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну", - заявил глава Белого дома.

Также американский президент отметил, что в следующий раз попытается организовать встречу Зеленского с Путиным.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

По его словам, проблема может решиться после встречи глав РФ и Украины.

"В конце концов, я посажу этих двоих в одну комнату, и я буду там или меня там не будет. И думаю, что проблема будет решена", - добавил Трамп.

Еще Трамп высказался о разногласиях с Владимиром Зеленским - по словам американского лидера, этой войны не должно было случиться.

Также он рассказал о моменте, который его огорчил.

"Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей", - заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, 88% украинцев хотят видеть сделку.

Стоит отметить, что ранее Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что "едет в Россию" в эту пятницу - американский лидер оговорился в ходе пресс-конференции 11 августа. Позже он отметил, что это "Путин едет к ним".

