Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп сегодня на пресс-конференции рассказал, чего ждет от предстоящей встречи с Владимиром Путиным и поделился дальнейшими планами по урегулированию конфликта, передает NUR.KZ.
Трансляция пресс-конференции велась на официальном YouTube-канале Белого дома.
Прежде всего Трамп заявил, что встреча на Аляске с Путиным будет скорее предварительной.
Он также отметил, что попросит Путина завершить войну в Украине. При этом Трамп добавил, что ждет конструктивной встречи с российским лидером.
"Я скажу Путину, чтобы он прекратил эту войну", - заявил глава Белого дома.
Также американский президент отметил, что в следующий раз попытается организовать встречу Зеленского с Путиным.
"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.
По его словам, проблема может решиться после встречи глав РФ и Украины.
"В конце концов, я посажу этих двоих в одну комнату, и я буду там или меня там не будет. И думаю, что проблема будет решена", - добавил Трамп.
Еще Трамп высказался о разногласиях с Владимиром Зеленским - по словам американского лидера, этой войны не должно было случиться.
Также он рассказал о моменте, который его огорчил.
"Зеленский получил одобрение на то, чтобы начать войну и убивать всех подряд, но ему нужно одобрение на обмен землей. Будет произведен некоторый обмен землей", - заявил Трамп.
По словам главы Белого дома, 88% украинцев хотят видеть сделку.
Стоит отметить, что ранее Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.
Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.
Сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что "едет в Россию" в эту пятницу - американский лидер оговорился в ходе пресс-конференции 11 августа. Позже он отметил, что это "Путин едет к ним".
