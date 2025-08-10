Зеленский после слов Трампа исключил, что Украина будет "дарить свою землю"

Владимир Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Территориальный вопрос закреплен в Конституции Украины, заявил Владимир Зеленский после слов Дональда Трампа об "обмене территориями". Москва требует вывода украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - отметил президент Украины.

По его словам, решения против Украины "одновременно и решения против мира".

"Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

