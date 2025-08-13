CNN назвал точное место встречи Путина и Трампа на Аляске

Чиновники из Белого дома рассказали телеканалу CNN, что местом для встречи Путина и Трамп на Аляске выбран город Анкоридж - крупнейший город штата, передает NUR.KZ.

Как сообщает телеканал, американские чиновники, которые в эти выходные были заняты поиском для проведения саммита, столкнулись с серьезной проблемой: лето — пик туристического сезона на Аляске, поэтому вариантов, достойных приема двух мировых лидеров, на Аляске оказалось не так много.

Белый дом рассматривал возможность проведения встречи в трех города - столице штата Джуно, в Фэрбанксе и Анкоридже. В итоге самым подходящим оказался третий.

"Только объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города могла бы удовлетворить требованиям безопасности для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта.

Именно там, по словам двух представителей Белого дома, главы двух государств встретятся в пятницу", - говорится в материале.

Телеканал отмечает, что обычно таким встречам, "где ставки высоки", предшествуют обширные переговоры о повестке дня и результатах. Но сам Трамп заявил, что подходит к этой встрече как к "пробной", не имея больших ожиданий.

Аляска же была выбрана в качестве места проведения встречи лидеров после "длительных закулисных переговоров", рассказали CNN источники, знакомые с вопросом. По их словам, было немного потенциальных мест, где могли бы встретиться президенты, в том числе из-за выданного Международным уголовным судом в 2023 году ордера на арест Путина.

Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.

"Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

