CNN назвал точное место встречи Путина и Трампа на Аляске

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    CNN назвал точное место встречи Путина и Трампа на Аляске

    Опубликовано:

    Владимир Путин и Дональд Трамп
    Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Chris Ratcliffe/Bloomberg via Getty Images

    Чиновники из Белого дома рассказали телеканалу CNN, что местом для встречи Путина и Трамп на Аляске выбран город Анкоридж - крупнейший город штата, передает NUR.KZ.

    Как сообщает телеканал, американские чиновники, которые в эти выходные были заняты поиском для проведения саммита, столкнулись с серьезной проблемой: лето — пик туристического сезона на Аляске, поэтому вариантов, достойных приема двух мировых лидеров, на Аляске оказалось не так много.

    Белый дом рассматривал возможность проведения встречи в трех города - столице штата Джуно, в Фэрбанксе и Анкоридже. В итоге самым подходящим оказался третий.

    "Только объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города могла бы удовлетворить требованиям безопасности для исторической встречи, хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта.

    Именно там, по словам двух представителей Белого дома, главы двух государств встретятся в пятницу", - говорится в материале.

    Телеканал отмечает, что обычно таким встречам, "где ставки высоки", предшествуют обширные переговоры о повестке дня и результатах. Но сам Трамп заявил, что подходит к этой встрече как к "пробной", не имея больших ожиданий.

    Аляска же была выбрана в качестве места проведения встречи лидеров после "длительных закулисных переговоров", рассказали CNN источники, знакомые с вопросом. По их словам, было немного потенциальных мест, где могли бы встретиться президенты, в том числе из-за выданного Международным уголовным судом в 2023 году ордера на арест Путина.

    Напомним, в эту пятницу, 15 августа, на Аляске состоится встреча президента США Дональда Трампа и главы РФ Владимира Путина. Главным вопросом встречи станет ситуация в Украине.

    Ранее Трамп поделился ожиданиями от встречи с Путиным. Американский президент заявил, что попросит главу РФ завершить войну в Украине.

    "Следующая встреча будет с Зеленским и Путиным, или Зеленским, Путиным и мной. Я хочу организовать встречу двух лидеров", - заявил он.

    При этом Зеленский ранее уже заявлял, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

    В ответ на это Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить России территории ради заключения мирного соглашения.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.