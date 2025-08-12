DW: Трампа удивил отказ Зеленского от обмена территориями

Президент США Дональд Трамп заявил, что удивлен отказом Зеленского уступить территории России ради заключения мирного соглашения, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Меня немного удивил тот факт, что Зеленский сказал о необходимости конституционного согласования. То есть разрешение на войну и убийства у него есть. Но ему необходимо разрешение на обмен территориями?" - заявил американский лидер.

Он вновь подтвердил, что в рамках усилий по окончанию войны в Украине планируется "некий обмен территориями".

"Будет произведен некоторый обмен землями. Россия оккупировала некоторые важные территории, и мы постараемся вернуть часть этой территории Украине", - отметил Трамп.

По словам Трампа, Зеленский не будет участвовать в саммите на Аляске.

"Я бы сказал, что он мог бы поехать. Но он уже посетил много встреч, он там уже 3,5 года, и ничего не произошло", - заявил Трамп.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не готова на заключение мира с Россией, которое подразумевает ее отказ от определенных территорий.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - подчеркнул он.

По его словам, "Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир".

"Любые решения, которые против нас, любые решения, которые без Украины, - они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают", - продолжил Зеленский.

Издание также отмечает, что перед саммитом на Аляске 13 августа пройдет видеоконференция европейских лидеров с Трампом и Зеленским.

