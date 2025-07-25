Трамп сократил расходы на иностранную помощь на 9 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний, передает CBS News.

Ранее данный законопроект одобрил Конгресс США - это стало первым случаем за последние десятилетия, когда по просьбе президента удалось отменить ранее утвержденное финансирование.

Расходы сокращены на общую сумму 9 млрд долларов - закон предусматривает сокращение примерно 8 млрд, направленных на программы внешней помощи, включая USAID, а также около миллиарда урезано у Корпорации общественного вещания, которая поддерживает радиостанции и телеканалы общественного вещания, такие как NPR и PBS.

Двумя основными вопросами, вызывающими разногласия, были финансирование глобальной программы профилактики СПИДа и радио- и телевещательных станций в сельских и племенных районах, которые играют важнейшую роль в передаче жителям сигналов о чрезвычайных ситуациях и другой информации.

Тем не менее в окончательной версии закона были отменены сокращения на 400 млн долларов для Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом.

К тому же в Белом доме пообещали найти дополнительное финансирование для радио- и телестанций в сельской местности.

Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.

Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).

В начале этого месяца государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально свернуло программы иностранной помощи

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.