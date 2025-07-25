Трамп сократил расходы на иностранную помощь на 9 млрд долларов
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Президент США Дональд Трамп подписал закон о сокращении государственных расходов на иностранную помощь и финансирование общественных вещательных компаний, передает CBS News.
Ранее данный законопроект одобрил Конгресс США - это стало первым случаем за последние десятилетия, когда по просьбе президента удалось отменить ранее утвержденное финансирование.
Расходы сокращены на общую сумму 9 млрд долларов - закон предусматривает сокращение примерно 8 млрд, направленных на программы внешней помощи, включая USAID, а также около миллиарда урезано у Корпорации общественного вещания, которая поддерживает радиостанции и телеканалы общественного вещания, такие как NPR и PBS.
Двумя основными вопросами, вызывающими разногласия, были финансирование глобальной программы профилактики СПИДа и радио- и телевещательных станций в сельских и племенных районах, которые играют важнейшую роль в передаче жителям сигналов о чрезвычайных ситуациях и другой информации.
Тем не менее в окончательной версии закона были отменены сокращения на 400 млн долларов для Чрезвычайного плана президента по борьбе со СПИДом.
К тому же в Белом доме пообещали найти дополнительное финансирование для радио- и телестанций в сельской местности.
Напомним, в январе этого года пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах USAID. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.
Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".
На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.
Мы писали и о том, что жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ.
Позже стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID. А Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID).
В начале этого месяца государственный секретарь Марко Рубио заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) официально свернуло программы иностранной помощи
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2268708-tramp-sokratil-rashody-na-inostrannuyu-pomoshch-na-9-mlrd-dollarov/
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