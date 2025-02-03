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"Радикалы помешанные": соцсеть Маска заблокировала страницу USAID после слов Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Сайт и аккаунт в соцсети X Агентства по международному развитию США оказались недоступны на фоне критических заявлений Дональда Трампа о руководстве USAID.

По данным ABC News, президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". Трамп выступил перед журналистами вечером и заявил, что глава нового Департамента эффективности правительства Илон Маск делает "хорошую работу".

"Он умный парень, очень умный, и он очень хочет сократить бюджет нашего федерального правительства", - сказал Трамп.

Но когда Трампа конкретно спросили о ситуации в USAID, он сказал, что организацией руководят "помешанные радикалы".

"USAID управляют помешанные радикалы, и мы их убираем, а потом примем решение", - заявил Трамп.

Между тем, как пишет CNN, сайт USAID отключили без объяснений. Издание связывает это с заморозкой Дональдом Трампом финансируемой США иностранной помощи.

"Конгрессмены-демократы открыто боролись с администрацией Трампа, выражая обеспокоенность тем, что Трамп может пойти по пути прекращения деятельности USAID как независимого агентства и поглощения его государственным департаментом. Демократы говорят, что у Трампа нет законных полномочий ликвидировать финансируемое Конгрессом независимое агентство, и что работа USAID жизненно важна для национальной безопасности.

Трамп и конгрессмены-республиканцы говорят, что большая часть программ иностранной помощи и развития расточительна. Они выделяют программы, которые, по их словам, продвигают либеральные социальные повестки дня", - сообщает телеканал.

Кроме того, в соцсети X, которая принадлежит Илону Маску, исчез аккаунт USAID. А сам Илон Маск написал в X пост, в котором назвал USAID преступной организацией.

"USAID - преступная организация. Пора ей умереть", - заявил Маск.

Между тем, источники сообщили CBC News, что директор по безопасности USAID Джон Ворхис и заместитель директора по безопасности Брайан Макгилл были отправлены в "административный отпуск".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2217381-radikaly-pomeshannye-socset-maska-zablokirovala-stranicu-usaid-posle-slov-trampa/