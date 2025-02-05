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USAID сделало заявление на фоне обвинений от Трампа и Маска

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Здание USAID
Здание USAID. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Агентство США по международному развитию отправит большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск, передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление USAID.

На официальном сайте USAID опубликовано заявление, в котором указано, что в пятницу, 7 февраля, весь персонал агентства по всему миру будет отправлен в административный отпуск.

Отмечается, что исключение составит руководство, персонал, ответственный за критически важные функции и специальные программы. С сотрудниками, которых не будут отправлять в отпуск, USAID обещает связаться до 6 февраля.

Также Агентство обратилось к работникам, находящимся за пределами США. Сообщается, что USAID организует и оплатит им обратный проезд в США в течение 30 дней и обеспечит расторжение контрактов.

"Агентство рассмотрит индивидуальные исключения и продление обратного проезда в зависимости от личных или семейных трудностей, соображений мобильности или безопасности, а также по другим причинам.

Например, Агентство рассмотрит исключения, основанные на сроках обучения иждивенцев в школе, личных или семейных медицинских потребностях, беременности и других причинах. Дальнейшие инструкции о том, как запросить исключение, будут опубликованы позднее.

Благодарим вас за вашу службу", - сказано в сообщении.

Напомним, накануне пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

А сегодня депутат Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID.

21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

После этого соцсеть Илона Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. Организацию раскритиковал Дональд Трамп, назвал руководителей "помешанными радикалами". А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть". Кроме того, Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

Как писала Русская служба Би-би-си, USAID - это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тыс. человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID содействует построению демократии и развитию общества, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218140-usaid-sdelalo-zayavlenie-na-fone-obvineniy-ot-trampa-i-maska/