Комикс и опера о трансгендерах: Белый дом раскрыл некоторые траты USAID

Пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США, передает NUR.KZ. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы.

На сайте Белого дома опубликовано сообщение, в котором указаны некоторые траты Агентства США по международному развитию (USAID). В сообщении указано, что на протяжении десятилетий агентство "было неподотчетно налогоплательщикам" и направляло "огромные суммы денег" на "нелепые проекты практически без контроля".

Пресс-служба опубликовала некоторые траты, которые в Белом доме назвали "примером расточительства и злоупотреблений":

1,5 млн долларов на "продвижение равенства и инклюзивности на рабочих местах в Сербии";

70 тыс. долларов на постановку мюзикла DEI (данная аббревиатура означает "многообразие, равенство и инклюзивность") в Ирландии;

в Ирландии; 2,5 млн долларов на электромобили для Вьетнама;

47 тыс. долларов на "трансгендерную оперу" в Колумбии;

32 тыс. долларов на "комикс о трансгендерах" в Перу;

2 млн долларов на смену пола и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале;

6 млн долларов на финансирование туризма в Египте;

сотни тысяч долларов для некоммерческой организации, связанной с террористическими организациями, даже после начала расследования в ее отношении;

миллионы для EcoHealth Alliance, который участвовал в исследовании лаборатории в Ухане;

"сотни тысяч блюд, которые были отправлены боевикам, связанным с "Аль-Каидой" в Сирии";

финансирование печати "персонализированных" противозачаточных средств в развивающихся странах;

сотни миллионов долларов на финансирование "ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане";

"Список буквально можно продолжать и продолжать - и все это происходило на протяжении десятилетий. При президенте Трампе расточительству, мошенничеству и злоупотреблениям пришел конец", - сказано в сообщении Белого дома.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Ранее отмечалось, что Трамп заявлял о намерении в ходе своего президентства сконцентрироваться на проблемах США и проводить внешнюю политику под лозунгом "Америка прежде всего".

После этого соцсеть Илона Маска заблокировала страницу USAID, также перестал функционировать их сайт. Организацию раскритиковал Дональд Трамп, навал руководителей "помешанными радикалами". А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Кроме того, Илон Маск обвинил USAID в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

Как писала Русская служба Би-би-си, USAID - это независимое агентство с собственным бюджетом, отвечающее за управление американскими программами внешней помощи и развития. В его штате работает около 10 тыс. человек по всему миру. Бывший президент Джо Байден ввел главу агентства USAID в Совет национальной безопасности.

Агентство было создано в 1961 году при администрации президента Джона Ф. Кеннеди и стало гуманитарным подразделением правительства США. Ежегодно оно выделяет миллиарды долларов на борьбу с бедностью, лечение болезней, ликвидацию последствий голода и стихийных бедствий. Кроме того, USAID содействует построению демократии и развитию общества, поддерживая неправительственные организации, независимые СМИ и социальные инициативы.