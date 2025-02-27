Более 90% выплат через USAID остановила администрация Трампа

Администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID, пишет CNN со ссылкой на материалы суда касательно иска, который оспаривает приостановку иностранной помощи.

По информации издания, почти 5,8 тыс. грантов USAID были аннулированы, и более 500 грантов USAID были сохранены. Сообщается о сохранении 57 млрд долларов.

Помимо этого, было отменено около 4,1 тыс. государственных грантов. Позже администрация президента сообщила, что порядка 270 контрактов нужно пересмотреть.

Как сообщает издание, значительное сокращение числа контрактов на оказание иностранной помощи - это удар по работе некоммерческих организаций и подрядчиков.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск.

Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

Стоит отметить, что мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию. В 2022-2025 годах USAID, по озвученным им данным, выделило 2 миллиона долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

Недавно сообщалось, что около 1,6 тыс. сотрудников USAID намерены уволить в ближайшее время - сейчас практически все работники организации отправлены в отпуск. Организация направила работникам свои инструкции.