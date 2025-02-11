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Закрыть USAID и запретить ЛГБТ: новую петицию запустили в Казахстане

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Флаг USAID
Флаг USAID. Фото: J. David Ake/Getty Images

Жительница страны Багила Балтабаева запустила новую петицию, в которой она потребовала закрыть представительство USAID в Казахстане и запретить пропаганду ЛГБТ, передает NUR.KZ.

На портале e-Petition.kz опубликовали новую петицию, автор которой требует закрыть представительство Агентства США по международному развитию (USAID) в РК, а также запретить ЛГБТ-организации.

"Одной из трагедий, которая проникла в Казахстан извне вместе с суверенитетом, стала пропаганда ЛГБТ-организаций с их политикой! Ущерб для нации, нанесенный данными организациями на протяжении нескольких поколений, в части пропаганды однополого брака, огромен!

Если значительная часть населения не станет создавать традиционные семьи, и без того малочисленной стране может грозить демографический кризис. Воздействуя на сознание подрастающего поколения, эти организации добиваются разрушения традиционных устоев каждого государства", - сказано в петиции, которую запустила Багила Балтабаева.

Автор петиции напомнила, что президент США Дональд Трамп принял решение о закрытии USAID. Она также привела данные из СМИ за последнее время о финансируемых USAID организаций.

"Требую, чтобы в государстве Казахстан был введен полный строгий законодательный запрет ЛГБТ и организаций, пропагандирующих безнравственность! Проверить организацию USAID и запретить его деятельность в стране на законодательном уровне", - высказала требования Балтабаева.

Добавим, что петиция пока не набрала 50 голосов и не прошла модерацию.

Напопним, недавно депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало USAID. По озвученным им данным, выделило 2 млн долларов на укрепление прав человека и равенства в Центральной Азии. Он добавил, что нужно разобраться, какие средства и на какие проекты USAID направляла в Казахстане.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Агентством по международному развитию (USAID) управляют "помешанные радикалы". После чего без объяснений был отключен сайт USAID, а в соцсети Х, принадлежащей Илону Маску, исчез аккаунт USAID. А сам Илон Маск написал в X пост, в котором назвал USAID преступной организацией.

Кроме того, пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США. В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Вскоре Илон Маск вновь выступил с критикой в адрес Агентства по международному развитию США и обвинил их в финансировании разработки вируса, вызывающего инфекцию COVID-19.

После этого стало известно, что Агентство США по международному развитию отправит большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219910-zakryt-usaid-i-zapretit-lgbt-novuyu-peticiyu-zapustili-v-kazahstane/