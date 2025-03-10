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В США официально объявили об отмене 83% программ USAID

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Здание USAID
Здание USAID. Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Госсекретарь США Марк Рубио сообщил, что в стране официально прекращено действие 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), передает NUR.KZ.

Марк Рубио сообщил о данном решении на своей странице в X. Он написал, что после шестинедельного обзора официально отменены 83% программ USAID. По его словам, были отменены 5200 контрактов, в рамках которых были потрачены "десятки миллиардов долларов".

По словам Рубио, деньги были потрачены способами, которые "не служили, а в некоторых случаях даже вредили основным национальным интересам США".

"По согласованию с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 18% программ, которые мы сохраняем (примерно 1000), теперь более эффективно администрировались Государственным департаментом.

Спасибо DOGE и нашему трудолюбивому персоналу, который работал очень много часов, чтобы осуществить эту давно назревшую и историческую реформу", - заявил Рубио.

Напомним, 21 января текущего года Дональд Трамп подписал указ о приостановке на три месяца любой новой помощи Соединенных Штатов в области развития иностранных государств.

Позже пресс-служба Белого дома опубликовала данные о некоторых тратах Агентства по международному развитию США (USAID). В списке финансируемых проектов - оперы и мюзиклы о трансгендерах.

Затем стало известно, что Агентство США по международному развитию отправило большинство сотрудников по всему миру в административный отпуск. А Илон Маск назвал USAID преступной организацией, которой "пора умереть".

На этом фоне депутат мажилиса РК Магеррам Магеррамов предложил проверить, какие проекты в Казахстане финансировало нашумевшее USAID - Агентство США по международному развитию.

А недавно стало известно, что администрация Дональда Трампа прекращает выплату более 90% премий USAID.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2226822-v-ssha-oficialno-obyavili-ob-otmene-83-programm-usaid/